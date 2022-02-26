Twitter убрал рекламу в России и Украине

Twitter временно приостанавливает рекламу в России и Украине, чтобы пользователи не отвлекались от критически важной информации по поводу общественной безопасности.

В треде под основным твитом платформа описывает несколько мер, которые она принимает для защиты пользователей. В частности, Twitter приостанавливает «некоторые» рекомендации от людей, на которых пользователи не подписаны. Кроме того, сервис вводит подсказки в поиске, направляющие пользователей к блоку, который рассказывает о цифровой безопасности.