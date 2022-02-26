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1 час назад

Twitter убрал рекламу в России и Украине

Ferra.ruиещё 1

Twitter временно приостанавливает рекламу в России и Украине, чтобы пользователи не отвлекались от критически важной информации по поводу общественной безопасности.

Twitter убрал рекламу в России и Украине
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В треде под основным твитом платформа описывает несколько мер, которые она принимает для защиты пользователей. В частности, Twitter приостанавливает «некоторые» рекомендации от людей, на которых пользователи не подписаны. Кроме того, сервис вводит подсказки в поиске, направляющие пользователей к блоку, который рассказывает о цифровой безопасности.

Помимо этого, Twitter «активно просматривает твиты для выявления манипуляций» и принимает против них «принудительные меры». Ещё компания отслеживает учётные записи журналистов, правительственных чиновников, активистов и др., чтобы предотвратить манипулирование общественным мнением. Как долго это продлится — неизвестно.

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