Запуск российского «Орла» перенесли

Запуск российского космического корабля «Орел» перенесен с 2023-го на 2024 год, сообщил в интервью журналу «Русский космос» генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Фото: Пресс-служба "Роскосмоса" Пресс-служба "Роскосмоса"

По словам менеджера, ориентировочно летом 2023 года на космодром Восточный будет доставлена тяжелая ракета «Ангара-А5». «С ее помощью в рамках летных испытаний корабля "Орел" в 2024 году мы проведем следующий этап испытаний: отстрел корабля блоком аварийного спасения на этапе работы первой ступени ракеты "Ангара-А5" на высоте 10-15 километров при максимальном скоростном напоре», — сказал руководитель.

Рогозин уточнил, что данное испытание позволит отработать системы мягкой посадки и «протестировать стартовый комплекс, интерфейсы взаимодействия корабля и третьей ступени "Ангары-А5", понять нюансы, связанные с полями падения отделяемых частей и ступеней ракеты».

Впоследствии испытания «Орла» планируется продолжить на ракете «Ангара-А5М», отличающейся от «Ангары-А5» более мощным двигателем РД-191М и облегченной конструкцией. «В апреле 2024 года появится летный экземпляр корабля для проведения испытаний сначала в беспилотном режиме, а потом и в пилотируемом», — уточнил глава госкорпорации.