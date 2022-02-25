В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 83.55EUR 93.60
Войти в почту
27 минут назад

Объяснены загадочные радиовспышки в галактике М81

Lenta.ru

Международная группа астрономов изучила загадочные вспышки, называемые быстрыми радиовсплесками, в спиральной галактике М81. Результаты, опубликованные в журналах Nature, позволяют объяснить природу выбросов энергии, чьи причины пока остаются неизвестными.

Объяснены загадочные радиовспышки в галактике М81
Фото: Daniëlle Futselaar / ASTRONDaniëlle Futselaar / ASTRON

Ученые провели наблюдения источника быстрых радиовсплесков FRB 20200120E, который был обнаружен а 2020 году в направлении созвездия Большой Медведицы. Им удалось выяснить, что источник располагается в шаровом скоплении галактики М81 на расстоянии около 6,5 светового года от центра скопления. Шаровые скопления состоят из старых звезд, что бросает вызов популярной версии, связывающей радиовсплески с молодыми магнитарами — нейтронными звездами с экстремально сильным магнитным полем.

Авторы предполагают, что FRB 20200120E представляет собой нейтронную звезду с сильным магнитным полем, образовавшуюся либо в результате аккреционного коллапса белого карлика, либо в результате слияния компактных звезд. Известно, что компактные двойные системы активно формируются внутри шаровых скоплений.

Быстрые радиовсплески происходят в течение нескольких миллисекунд и сопровождаются выбросом в космическое пространство огромного количества энергии — такой, какую Солнце испускает в течение нескольких десятков тысяч лет. Большинство исследователей объясняют этот феномен естественными причинами, например вспышками сверхновых, столкновением нейтронных звезд, активными черными дырами или магнитарами.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители