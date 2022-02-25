Археологи частично расшифровали таинственное послание сапотеков

В Мексике археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) идентифицировали глифы, обнаруженные в 2018 году в археологической зоне Ацомпа. Это 15-метровое барельефное украшение оказалось самым длинным текстом цивилизации сапотеков, когда-либо найденным в регионе их проживания в долине Оахака.

Фото: INAH INAH

Как сообщается на сайте INAH, удивительная плита была обнаружена в ходе полевого сезона 2018 года участниками "Монументального совместного археологического проекта Ацомпа" во главе с археологом Нелли Роблес Гарсия. Артефакт изготовлен из известняка и украшен лепниной. Исследователи несколько лет изучали архитектурные элементы и теперь пришли к выводу, что этот барельеф является самым длинным образцом письменности сапотеков - древней цивилизации, которая соседствовала с народом майя.

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По мнению экспертов, текст был создан в позднеклассический период (600-900 гг. н.э.). Его удалось частично расшифровать. Так, надпись указывает на важные отношения, которые сапотеки установили с регионом миштеков - другого древнего народа Мезоамерики. Текст содержит элементы иконографии, характерной как для сапотеков, так и для миштеков. В частности, в нем найдено упоминание года ящерицы миштеков (Чила), некоторые известные ученым цифры и символы, а также изображение божества в виде змея кетцаля.

"В целом глифы представляют собой намеки на власть в городе, на сверхъестественную защиту и на время без времени, - говорит Роблес Гарсия. - Благодаря расположению символов мы знаем, что это было сообщение, связанное с функцией власти и силы, которое можно было увидеть, прогуливаясь по дороге между главным дворцом и церемониальной площадью".

Ученые также считают, что впоследствии барельеф мог быть использован "с целью демистификации пространств" - комнат крупного комплекса, который сапотеки по каким-то причинам оставили, предварительно его частично разрушив. При этом они явно провели какой-то ритуал - в брошенных комнатах ранее были раскопаны подношения, состоявшие из крупных сосудов.

Однако изначально 15-метровая плита с самым длинным текстом сапотеков, вероятно, украшала царскую резиденцию, которая была расположена в столице этой цивилизации городе Монте-Альбан. Считается, что период расцвета данного города пришелся на 650-850 годы нашей эры.

Исследование также показало, что барельеф был как минимум вдвое длиннее и достигал, вероятно, 30-ти метров. До нашего времени дошла лишь половина этого артефакта. На то, что текст указывал на силу власти, говорит и ряд расшифрованных элементов. Так, эксперты идентифицировали серию фрагментов изображений, которые для сапотеков были знаковыми и относились к аспектам силы. Речь идет о фигурках обезьян и ягуаров.