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41 минуту назад

Биологи перечислили плюсы отказа от сахара

Lenta.ruиещё 2

Медики рассказали, как отказ от сахара на месяц может изменить жизнь, пишет Eat This, Not That!. По словам ученых, больше всего хлопот приносит добавленный сахар, поступающий из напитков (к примеру, газировки), закусок и десертов.

Перечислены плюсы отказа от сахара
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Несмотря на то, что такие добавки сделают блюдо вкуснее, слишком частое употребление приведет к печальным последствиям, к примеру, к диабету или жировой болезни печени. Врачи рекомендовали отказаться от продуктов с добавленным сахаром. Ученые провели эксперимент, во время которого участников попросили фиксировать изменения в теле после исключения добавленного сахара. Отказ от сахара может снизить диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезнь Альцгеймера и артрит, перечислила эксперт плюсы.

Как уточнила диетолог Эллисон Таллман, это также снижает риск развития некоторых видов рака, повышает энергию. «Отказ от сахара в течение месяца может быть полезен для здоровья пищеварительной системы», — призвала она провериться. Ученые также напомнили о разрушительных последствиях сахара для зубов. «Россияне регулярно пьют газированные напитки с сахаром, подвергаются большему риску кариеса», — отметили они.

Согласно исследованию, более высокое потребление сахара связано с депрессией. Поэтому снижение количества съеденного сахара способно улучшить настроение.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, что ежедневную норму потребления сахара можно достигнуть за счет продуктов питания.

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