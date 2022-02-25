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45 минут назад

В WhatsApp появится новая функция

Lenta.ru

В новой десктопной версии мессенджера WhatsApp появится функция, которая позволит пользователям реагировать на сообщения, а также получать уведомления о реакциях собеседников. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

В WhatsApp появится новая функция
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что функция реагирования на сообщения находится в стадии разработки в бета-версии WhatsApp, однако будет доступна уже в следующем обновлении. Мессенджер предоставит пользователям возможность реагировать на полученные сообщения шестью различными смайликами.

В десктопной версии WhatsApp пользователи смогут отправлять реакции на сообщения при помощи специальной кнопки, которая будет отображаться в чате. В WABetaInfo отметили, что бета-версия, в которой можно будет протестировать новую функцию, скоро станет доступна широкому кругу пользователей.

Ранее стало известно, что пользователей мессенджера WhatsApp на Android лишат возможности безлимитного хранения резервных копий переписок на сервисе «Google Диск». Ожидается, что в скором времени «Google Диск» начнет предупреждать об этом пользователей, которые достигли максимально допустимого размера хранилища резервных копий чатов.

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