В NASA пояснили, затронут ли МКС новые санкции против России

"Если заблокируете сотрудничество с нами, кто спасет МКС от неуправляемого схода с орбиты и падения на территорию США или Европы? Еще есть вариант падения 500-тонной конструкции на Индию и Китай. Вы хотите им угрожать такой перспективой? Над Россией МКС не летает, поэтому все риски - ваши. А вы к ним готовы? Господа, вы когда санкции планируете, проверяйте тех, кто их генерирует, на предмет болезни", — ответил на санкции глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.