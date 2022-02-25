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1 час назад

В NASA пояснили, затронут ли МКС новые санкции против России

Газета.Ru

Новые санкции США в отношении России не затронут совместную работу с "Роскосмосом" по Международной космической станции. Об этом заявили в NASA.

В NASA пояснили, затронут ли МКС новые санкции против России
Фото: ReutersReuters

"NASA продолжает работать со всеми международными партнерами, включая госкорпорацию "Роскосмос" для продолжения безопасного функционирования МКС. Новые меры экспортного контроля не помешают сотрудничеству США и России в мирном космосе…", - приводит Space.com заявление представителя NASA Джошуа Финча.

Ранее после начала Россией операции на территории Украины президент США Джо Байден объявил о введении новых санкций против России в сфере высоких технологий. По его словам, США и их союзники намерены сократить российский импорт высокотехнологической продукции на 50%, что ударит по аэрокосмической промышленности страны, в том числе по космической программе.

"Если заблокируете сотрудничество с нами, кто спасет МКС от неуправляемого схода с орбиты и падения на территорию США или Европы? Еще есть вариант падения 500-тонной конструкции на Индию и Китай. Вы хотите им угрожать такой перспективой? Над Россией МКС не летает, поэтому все риски - ваши. А вы к ним готовы? Господа, вы когда санкции планируете, проверяйте тех, кто их генерирует, на предмет болезни", — ответил на санкции глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

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