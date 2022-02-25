Определено время падения убившего динозавров астероида

Международная группа ученых определила, что падение астероида Чиксулуб, убившего динозавров, произошло весной. К такому выводу исследователи пришли на основе анализа останков рыб, погибших сразу после удара. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Останки, извлеченные из месторождения окаменелостей Танис в Северной Дакоте, были подвергнуты синхротронной рентгеновской томографии высокого разрешения на ускорителе ESRF (Франция). Оказалось, что кости демонстрируют сезонный рост подобно годичным кольцам деревьев. Ученые выяснили, что в меловом периоде год подразделялся на сезоны, и массовая гибель рыб произошла весной.

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У всех исследованных останков рыб изменение плотности и объема костных клеток зависит от времени года. Ученые выявили, что плотность и объем клеток увеличивались, однако не успели достигнуть пика в последний год жизни, а это указывает на резкое прекращение роста именно весной. Это подтверждают результаты изотопного анализа углерода, которые характеризуют доступность зоопланктона для питания рыб. Летом количество зоопланктона растет, что обогащает скелет рыбы более тяжелым изотопом углерода (углерод-13) по сравнению с изотопом углерода-12. Однако содержание первого в костях также не успело достигнуть летнего пика.

Столкновение астероида с Землей сотрясло континентальную плиту и вызвало огромные волны в водоемах. Эти волны перемещали огромные объемы отложений, которые погребали под собой морских животных, включая рыбу. В месторождении Танис сохранились окаменелые останки водной экосистемы, в том числе кости рыб семейства веслоносовых и осетровых.