В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 86.93EUR 97.77
Войти в почту
1 час назад

Разработан новый способ изучения космоса

Lenta.ru

Команда шведских астрономов из Лундского университета разработала новый способ изучения эволюции космоса с помощью сверхчувствительного спектрометра, изначально созданного для выявления происхождения иттербия в Млечном Пути. Об этом сообщает EurekAlert.

Разработан новый способ изучения космоса
Фото: NASANASA

Интерес ученых к иттербию был вызван необходимостью изучения появления этого элемента в космическом пространстве. Изначально имелось две гипотезы: первая гласила, что иттербий произошел от массивных звезд с коротким периодом жизни, а вторая — что он появился после взрыва сверхновых звезд. Изучив спектры 30 звезд, находящихся недалеко от Солнца, специалисты пришли к выводу, что он, вероятнее всего, произошел по описанному во второй гипотезе сценарию.

Провести эту работу астрономам удалось благодаря новому сверхчувствительному спектрометру, способному выявлять инфракрасный свет в высоком разрешении. Авторы исследования считают, что с помощью этого метода у них открываются большие возможности для изучения Млечного Пути и эволюции космоса, который окружен большим количеством пыли, непроницаемой для телескопов.

В феврале 2022 года французские специалисты из Национальной ускорительной лаборатории SLAC и университета Париж-Сакле выяснили, что темная материя, которая проходит сквозь звезду, способна порождать ударные волны, достигающие поверхности светила, где их могут зафиксировать астрофизические инструменты.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители