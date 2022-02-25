Сороки научились снимать устройства для слежения

Учёные-орнитологи из Университета Саншайн-Кост в Австралии сообщили о зарегистрированном случае «потенциального альтруизма» среди сорок. Такое поведение обнаружилось, когда на 5 особей надели специальные трекеры для слежения, выполненные в виде шлеек.

Учёные изучали передвижение и социальную динамику сорок, и на пятерых были надеты трекеры. Как только это произошло, взрослая самка начала снимать трекер с молодой птицы и в итоге освободила её от устройства. Через три дня все 5 сорок были без шлеек.