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1 час назад

Австралийские сороки научились снимать друг с друга устройства для слежения

Ferra.ru

Учёные-орнитологи из Университета Саншайн-Кост в Австралии сообщили о зарегистрированном случае «потенциального альтруизма» среди сорок. Такое поведение обнаружилось, когда на 5 особей надели специальные трекеры для слежения, выполненные в виде шлеек.

Сороки научились снимать устройства для слежения
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные изучали передвижение и социальную динамику сорок, и на пятерых были надеты трекеры. Как только это произошло, взрослая самка начала снимать трекер с молодой птицы и в итоге освободила её от устройства. Через три дня все 5 сорок были без шлеек.

По словам учёных, это первый подобный случай, зафиксированный в поведении сорок.

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