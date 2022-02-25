В известном почтовом сервисе обнаружили уязвимость

Специалисты компании SonarSource, специализирующейся на информационной безопасности, обнаружили в бесплатном почтовом сервисе Horde уязвимость, посредством которой хакеры могли взломать почтовый аккаунт, отправив письмо со специальным вложением.

Обнаруженной уязвимости уже 9 лет, она могла появиться 30 ноября 2012 года, когда разработчики обновляли код. Для начала атаки злоумышленнику достаточно прислать жертве письмо с файлом, предпросмотр которого и есть начало атаки.