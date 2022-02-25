Появились роботы, которые могут менять форму в космосе. Машины создали специалисты Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института, сообщается на сайте CSAIL.Роботы получил название ElectroVoxel. Они были разработаны совместно с учеными канадского Университета Калгари. У устройства есть ребра. Каждое из них – это электромагнитный ферритовый сердечник, обернутый медной проволокой. У этих машин нет двигателей и движущихся частей, потому что для движения они используют электромагниты.

Фото: МТРК «МИР» МТРК «МИР»

Длина каждой стороны отдельно взятого робота составляет порядка 60 миллиметров. Во время изменения полярности края ElectroVoxel либо притягиваются, либо отталкиваются друг от друга. Еще роботы могут вращаться вокруг края другого куба или переходить от одного к другому.

Исследователи сообщают, что программное обеспечение способно контролировать до тысячи таких кубов в один момент времени. ПО распределяет энергию, чтобы создать из устройств сложную геометрическую фигуру или задать роботу определенное направление.

Специалисты испытали машины в условиях микрогравитации, когда был совершен параболический полет. Они пришли к выводам, что ElectroVoxel обладают способностью менять инерционные свойства космического корабля. Это поможет снизить потребность в дополнительном топливе для реконфигурации.