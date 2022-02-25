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1 час назад

Почему 24 февраля плохо работал Telegram и другие мессенджеры

Ferra.ru

Российские специалисты по информационной безопасности Дмитрий Борощук и Денис Батранков объяснили, в чём заключается массовый сбой работы Telegram и ждать ли этого в дальнейшем.

Почему 24 февраля плохо работал Telegram и другие мессенджеры
Фото: ТАССТАСС

По словам Борощука, главная причина — перегрузка Сети. Причина банальная: Telegram просто не выдержал такого массива сообщений и другого контента.

По мнению Батранкова, такую нагрузку стоит ожидать в ближайшие дни. Поэтому сервисам необходимо готовиться к увеличению нагрузки, чтобы избежать перебоев в работе мессенджеров и соцсетей.

Эксперты предполагают, что в течение следующей недели будут происходить массовые сбои. Также, по их словам, стоит быть готовыми к политически мотивированным кибератакам.

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