Почему 24 февраля плохо работал Telegram и другие мессенджеры

Российские специалисты по информационной безопасности Дмитрий Борощук и Денис Батранков объяснили, в чём заключается массовый сбой работы Telegram и ждать ли этого в дальнейшем.

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По словам Борощука, главная причина — перегрузка Сети. Причина банальная: Telegram просто не выдержал такого массива сообщений и другого контента.

По мнению Батранкова, такую нагрузку стоит ожидать в ближайшие дни. Поэтому сервисам необходимо готовиться к увеличению нагрузки, чтобы избежать перебоев в работе мессенджеров и соцсетей.