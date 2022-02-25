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48 минут назад

Насколько опасен "скрытый омикрон" COVID-19

Ferra.ru

Мутация коронавируса, известная как "скрытый омикрон", в настоящее время вызывает более трети новых случаев заболевания омикроном во всем мире, но ученые до сих пор не знают, как он может повлиять на будущее пандемии.

Насколько опасен "скрытый омикрон" COVID-19
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследователи постепенно раскрывают информацию об этом штамме с кодовым названием BA.2, и в то же время с опаской наблюдают, как он становится все более распространенным. На этой неделе техническая консультативная группа Всемирной организации здравоохранения рекомендовала органам здравоохранения следить за этим штаммом пристальнее.

Первые исследования показывают, что он распространяется быстрее, чем оригинальный омикрон, и в редких случаях может вызывать заболевание у людей, даже если они уже перенесли инфекцию омикрона. Существуют противоречивые данные о том, вызывает ли он более тяжелые заболевания, но вакцины против него, похоже, столь же эффективны.

Общее количество случаев заболевания снижается в некоторых местах, где этот вариант становится все более распространенным, что дает некоторую надежду на то, что эта версия вируса не приведет к резкому скачку заболеваемости, на данный момент исследователи пытаются узнать больше.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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