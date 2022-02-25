В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 86.93EUR 97.77
Войти в почту
58 минут назад

В США начали отказываться от сетей 3G

Ferra.ru

Во вторник оператор мобильной связи отключился от сетей 3G, что означает, что множество старых смартфонов и бесчисленное множество других устройств больше не будут работать.

В США начали отказываться от сетей 3G
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Двадцать лет назад потребители использовали свои телефоны для выполнения основных задач, таких как проверка электронной почты, отправка текстовых сообщений и, конечно же, для совершения телефонных звонков. Но со смартфонами мы делаем гораздо больше: фотографируем, смотрим телевизор, играем в игры, просматриваем социальные сети и многое другое. Эти дополнительные функции подразумевают наличие более быстрый сетей для их поддержки, поэтому AT&T, Verizon и T-Mobile отключают 3G, чтобы освободить место для более быстрых сетей 5G.

Последствия выхода 3G из эксплуатации выходят за рамки старых телефонов. Потому что сеть поддерживает бесчисленное множество других устройств, таких как устройства для чтения электронных книг, автомобильные службы SOS, домашние сигнализации, устройства медицинского оповещения и многое другое.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители