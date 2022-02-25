В США начали отказываться от сетей 3G

Во вторник оператор мобильной связи отключился от сетей 3G, что означает, что множество старых смартфонов и бесчисленное множество других устройств больше не будут работать.

Двадцать лет назад потребители использовали свои телефоны для выполнения основных задач, таких как проверка электронной почты, отправка текстовых сообщений и, конечно же, для совершения телефонных звонков. Но со смартфонами мы делаем гораздо больше: фотографируем, смотрим телевизор, играем в игры, просматриваем социальные сети и многое другое. Эти дополнительные функции подразумевают наличие более быстрый сетей для их поддержки, поэтому AT&T, Verizon и T-Mobile отключают 3G, чтобы освободить место для более быстрых сетей 5G.