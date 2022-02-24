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54 минуты назад

В США разработают радар для слежения за геостационарной орбитой

Lenta.ru

Командование космических систем Космических сил США заключило контракт с компанией Northrop Grumman на разработку радара системы слежения за геостационарной орбитой. В рамках программы Deep-Space Advanced Radar Capability (DARC) построят три наземных станции, сообщает Army Recognition.

В США разработают радар для слежения за геостационарной орбитой
Фото: ReutersReuters

Вице-президент Northrop Grumman по интегрированным национальным системам Пабло Пеццименти сообщил, что в рамках программы DARC создадут наземную радиолокационную станцию. Новый радар повысит осведомленность о деятельности на геостационарной орбите.

Пеццименти уточнил, что существующие системы могут работать только ночью, а DARC обеспечит всепогодный мониторинг в любое время суток. По его словам, геостационарная и геосинхронная орбиты имеют решающее значение для национальной безопасности.

В рамках контракта Northrop Grumman обеспечит разработку, испытания и поставки нового оборудования. Стоимость контракта составила 341 миллион долларов. Радар позволит отслеживать спутники и космический мусор.

Работы над проектом DARC начали в 2017 году. Новая система войдет в состав комплекса космического наблюдения американских военных. В рамках контракта до 2025 года планируют разместить компоненты системы первой станции в Индо-Тихоокеанском регионе. Всего DARC объединит три наземных станции.

Ранее руководитель астрокосмического центра ФИАН Сергей Лихачев сообщил, что в России хотят построить станции слежения для астрофизической космической обсерватории «Спектр-М» в Аргентине и Африке.

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