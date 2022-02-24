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1 час назад

Роскомнадзор обвинил Facebook в цензуре российских СМИ

Газета.Ruиещё 11

Социальная сеть Facebook 24 февраля подвергла цензуре материалы четырех российских СМИ и ввела технические ограничения на их поисковую выдачу для уменьшения аудитории. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

Роскомнадзор обвинил Facebook в цензуре российских СМИ
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"24 февраля на официальные аккаунты российских СМИ (телеканал "Звезда", информационное агентство "РИА Новости", интернет-площадки "Лента.ру" и "Газета.ру") администрацией социальной сети Facebook были наложены ограничения, коснувшиеся целого ряда публикаций. Так, администрация социальной сети маркировала материалы российских СМИ как недостоверные и наложила технические ограничения на поисковую выдачу публикаций", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, подобные действия площадка объяснила нарушениями правил сообщества. В Роскомнадзоре подчеркнули, что такие ограничения "нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней для российских пользователей".

Ведомство направило администрации социальной сети официальное письмо с требованием снять блокировку и объяснить причину наложенных санкций.

Ранее Роскомнадзор зафиксировал возросшее количество случаев распространения "непроверенной и недостоверной" информации в связи с эскалацией боевых действий на Украине. В ведомстве подчеркнули, что редакции СМИ при освещении событий в ДНР и ЛНР обязаны использовать информацию и данные, полученные только из официальных российских источников.

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