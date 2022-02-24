В WhatsApp добавят новую функцию

WhatsApp работает над возможностью ставить реакции на сообщения в версии мессенджера для ПК, об этом сообщает портал WABetaInfo.

Пользователи смогут реагировать на сообщения шестью различными смайликами — выбранный смайлик будет прикреплен к нижней части сообщения. Для этого нужно будет нажать на кнопку «реакции», которая будет находиться напротив сообщения собеседника.

Функция все еще находится в стадии разработки. По данным портала, она станет доступна пользователям в ближайших обновлениях мессенджера.

WABetaInfo также сообщал о том, что подобная функция вскоре появится и в версии мессенджера для мобильных устройств. Пользователям также будут доступны шесть смайликов.