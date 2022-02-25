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1 час назад

В ста миллионах смартфонов Samsung нашли фатальную ошибку

Lenta.ruиещё 1

Израильские исследователи нашли в десятках миллионов смартфонов Samsung ошибку, позволяющую взломать устройство. Об этом сообщает издание SamMobile.

В ста миллионах смартфонов Samsung нашли ошибку
Фото: ReutersReuters

Журналисты ссылаются на отчет Тель-Авивского университета в Израиле, согласно которому Samsung выпустила на рынок телефоны, имеющие фатальные уязвимости в прошивке. Описанная неполадка была связана с проблемой в системе безопасности и позволяла злоумышленникам воровать пароли и прочие личные данные пользователей.

По оценке экспертов, уязвимость затронула аппараты серий Galaxy S8, Galaxy S9, Galaxy S10, Galaxy S20 и Galaxy S21. Самые ранние устройства с ошибкой были выпущены в 2017 году, самые поздние — в 2021 году. Специалисты заявили, что ошибка затрагивала порядка ста миллионов девайсов. Проблема была связана с неправильным хранением криптографических ключей, что эффективно позволяло хакерам извлекать зашифрованную с их помощью информацию.

Эксперты рассказали, что уведомили Samsung о проблеме сразу же после ее обнаружения. По их словам, пользователям вышеупомянутых смартфонов нечего опасаться, так как инженеры корейской компании уже выпустили исправляющие уязвимость патчи. Первый апдейт вышел в августе 2021 года, заключительный появился в октябре того же года.

В декабре пользователи смартфонов Samsung пожаловались на связанные со звуком проблемы. Проблема затронула Galaxy S10, Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Fold 3, Galaxy A52 5G и другие аппараты бренда.

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