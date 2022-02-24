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1 час назад

Сбой произошел в работе Telegram

Москва24

Сбой произошел в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает функционирование крупных сетевых ресурсов.

В работе Telegram произошел глобальный сбой
Фото: ТАССТАСС

К 09:53 по московскому времени была зафиксирована 381 жалоба. Большинство пользователей (40%) сообщали о проблемах при подключении к серверу, еще 34% испытывали трудности при использовании приложения, а 26% жаловались на проблемы с получением сообщений.

В основном неполадки фиксировались в России, Украине, Белоруссии и Польше.

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Последний раз сбой в работе Telegram фиксировался 21 февраля. Сообщения о неполадках приходили из Украины, Германии, Франции, а также России. Проблемы были связаны с подключением к серверу, работой приложения и отправкой сообщений.

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