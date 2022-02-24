Браузер Firefox начнет по-новому отображать вкладки сайтов

Сообщество Mozilla предложило ряд улучшений по работе с вкладками в браузере Firefox.

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Команда по развитию продуктов Mozilla обратила особое внимание на три предложения по улучшению работы с вкладками. Первое заключается в создании вертикального списка вкладок наподобие боковой панели, как в браузерах Vivaldi и Microsoft Edge. Это позволит освободить дополнительное экранное пространство для просмотра содержимого сайтов.

Второе предложение касается предпросмотра вкладок. Сейчас при наведении показывается заголовок страницы, но нет возможности увидеть отличия страниц с разным содержанием, но одинаковым фавиконом и заголовком. Предлагается внедрить полноценный предпросмотр вкладок.