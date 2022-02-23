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54 минуты назад

Вирусологи выяснили, как коронавирус влияет на фигуру

Илья Родин

Больной коронавирусом человек в некоторых случаях быстро теряет мышечную массу. Об этом изданию URA.RU рассказали вирусологи.

Вирусологи выяснили, как коронавирус влияет на фигуру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Когда человек болеет и долго лежит — это всегда приводит к потере веса. Это, к сожалению, в основном не жир, а мышечная ткань. Также уходит вода. Так что предложить коронавирус, как хорошее средство для похудения, не получится», — сообщил вирусолог, инфекционист Николай Малышев.

Завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, вирусолог, профессор Петр Чумаков полагает, что при таком тяжелом заболевании, как коронавирус, у людей значительно повышается температура тела. В результате этого, за считанные дни человек может сбросить 7-10 килограмм.

«Вряд ли этот процесс будет продолжаться долго, поскольку это потеря мышечной массы», — считает ученый.

Ранее сообщалось, что в настоящее время в России не обнаружена новая гибридная разновидность COVID-19 «дельтакрон», которая появилась вследствие мутации двух известных ранее штаммов «дельта» и «омикрон».

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