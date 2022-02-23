Вирусологи выяснили, как коронавирус влияет на фигуру

«Когда человек болеет и долго лежит — это всегда приводит к потере веса. Это, к сожалению, в основном не жир, а мышечная ткань. Также уходит вода. Так что предложить коронавирус, как хорошее средство для похудения, не получится», — сообщил вирусолог, инфекционист Николай Малышев.