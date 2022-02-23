Китай и Россия договорились о создании лунной базы

Китай и Россия согласовали текст соглашения по созданию лунной базы. Об этом сообщил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй, передает «Интерфакс» .

«Что касается межправительственного соглашения о сотрудничестве между Китаем и Россией по созданию лунной научно-исследовательской станции, то обе стороны в основном достигли консенсуса по тексту соглашения, которое, как ожидается, будет подписано максимально быстро в этом году», – сказал дипломат.

Начало строительства российско-китайской лунной станции намечено на 2026 год, завершить его планируется к 2035 году. В состав станции войдут два орбитальных и восемь лунных модулей. На поверхности Луны должны разместиться базовый телекоммуникационный, командный, энергетический, взлетный, посадочный и экспериментальный модули, а также модули наблюдения и технологических проверок.