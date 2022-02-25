Объяснена левитация пыли на солнечной стороне Луны

Российские ученые НИУ ВШЭ разработали математическую модель, объясняющую левитацию и движение заряженных частиц пыли над освещенной солнечным светом лунной поверхностью. Одним из ключевых факторов является хвост магнитосферы Земли, который тянется с ночной стороны планеты. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Physics of Plasmas.

Фото: NASA NASA

Известно, что Луна окружена плазмой, содержащей пылевые частицы. Под действием фотонов, электронов и ионов солнечного ветра пылевые частицы приобретают положительный заряд. Из-за взаимодействия с положительно заряженной поверхностью Луны частицы начинают левитировать, образуя пылевую плазму.

Магнитосфера Земли возникает из-за взаимодействия магнитного поля планеты с заряженными частицами из космоса. Частицы солнечного ветра отклоняются от своей первоначальной траектории и образуют асимметричную область вокруг планеты. Четверть орбиты Луны находится в хвосте магнитосферы, что влияет на движение частиц вдоль меридианов спутника, сдвигая их из полярной области к экватору. Кроме того, пылинки совершают вертикальные колебания над поверхностью Луны.