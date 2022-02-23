Мужчин предупредили о последствиях COVID-19

Российские исследователи под руководством профессора Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Дмитрия Еникеева выяснили, что коронавирус влияет на эндокринную систему мужчин. У них могут появиться трудности с потенцией, а также иные проблемы, пишут «Известия» со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Andrology.

Урологи обследовали 44 мужчины с COVID-19 и 44 здоровых добровольца, вошедших в контрольную группу. У переболевших не нашли воспалений и нарушений кровостока, однако зафиксировали у них снижение тестостерона. Медики предупредили о последствиях коронавируса и заявили, что они могут сохраняться в течение трех месяцев.

«Точная причина подобного снижения все еще обсуждается, но наиболее вероятно, что нарушения связаны с тяжелым воспалительным процессом, сопровождающим COVID-19», — объяснил Еникеев.

Профессор добавил, что снижение мужских гормонов наблюдалось у четверти больных пациентов.

«Нам удалось показать, что уровень гормонов приходит в норму через три месяца после выздоровления. То же касается спермы мужчин: если на фоне заболевания отмечается выраженное снижение ее качества, то через три месяца все изменения исчезают», — отметил ученый.