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53 минуты назад

Мужчин предупредили о последствиях COVID-19

Lenta.ruиещё 1

Российские исследователи под руководством профессора Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Дмитрия Еникеева выяснили, что коронавирус влияет на эндокринную систему мужчин. У них могут появиться трудности с потенцией, а также иные проблемы, пишут «Известия» со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Andrology.

Мужчин предупредили о последствиях COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Урологи обследовали 44 мужчины с COVID-19 и 44 здоровых добровольца, вошедших в контрольную группу. У переболевших не нашли воспалений и нарушений кровостока, однако зафиксировали у них снижение тестостерона. Медики предупредили о последствиях коронавируса и заявили, что они могут сохраняться в течение трех месяцев.

«Точная причина подобного снижения все еще обсуждается, но наиболее вероятно, что нарушения связаны с тяжелым воспалительным процессом, сопровождающим COVID-19», — объяснил Еникеев.

Профессор добавил, что снижение мужских гормонов наблюдалось у четверти больных пациентов.

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«Нам удалось показать, что уровень гормонов приходит в норму через три месяца после выздоровления. То же касается спермы мужчин: если на фоне заболевания отмечается выраженное снижение ее качества, то через три месяца все изменения исчезают», — отметил ученый.

В свою очередь врач-уролог высшей категории Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Мартазинова заявила, что проблемы с репродуктивной системой мужчин могут быть признаками постковидного синдрома. Среди таких проявлений снижение сексуального влечения, уровня тестостерона в крови, уменьшение объема эякулята и изменения показателей в спермограмме. Эти симптомы отражаются и на психическом здоровье мужчин.

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