Ученые обнаружили еще три варианта штамма коронавируса "Дельтакрон"

Учёные обнаружили три новых варианта, рекомбинации штаммов «Омикрон» и «Дельта». Из такого синтеза сформировался новый штамм, ранее о нём стало известно из отчёта Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании, сейчас варианты были обнаружены в Европе и Австралии.

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По словам учёных, этот штамм называется "Дельтакрон". Условия для его появления — одновременное размножение вируса в клетках одного и того же человека. Как правило, такого не происходит, потому что при размножении одного вируса организм запускает иммунную защиту, поэтому второй вирус просто не сможет ничего сделать.

Но после появления омикрон-штамма начала складываться другая ситуация. Активированный иммунитет против "Дельты" не всегда эффективен против другого штамма.