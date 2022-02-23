Можно ли создать специальное антикоронавирусное молоко

«В Московском НИИ эпидемиологии и микробиологии под руководством профессора Владимира Андриановича Алешкина еще в начале 90-х годов прошлого столетия была разработана и внедрена в практику технология перорального (то есть, через рот) применения антител человека. КИП – комплексный иммуноглобулиновый препарат для приема внутрь, представляющий собой смесь антител, с успехом применяется до сих пор для лечения острых кишечных инфекций. Проведенные исследования подтвердили, что антитела не разрушаются в желудочно-кишечном тракте, при приеме внутрь сохраняют свои свойства», — рассказали эксперты.