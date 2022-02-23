Космонавты с МКС поздравили россиян с 23 февраля

"С борта Международной космической станции поздравляем вас с Днем защитника Отечества. 23 февраля - это праздник всех тех, кто служил, только готовится к воинской службе и, конечно, тех, кто сейчас защищает рубежи нашей большой и необъятной родины", - сказал Шкаплеров в видео, размещенном в Telegram-канале Роскосмоса.