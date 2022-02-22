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32 минуты назад

В Германии изобрели батарейку не больше крупинки соли

Gismeteo

Чудеса немецкой высокотехнологичной инженерии продолжают удивлять мир, и на этот раз «кулибины» из ФРГ создали микроскопический элемент питания. В последующем их достижение может быть направлено на обеспечение энергией датчиков и других мелких приборов, вживленных в человеческий организм.

В Германии изобрели батарейку не больше крупинки соли
Фото: © shutterstock.com© shutterstock.com

Поперечник самой маленькой в мире батарейки составляет менее 1 кв. мм, а это примерно как крупица соли.

Элемент обеспечивает минимальную плотность энергии в размере 100 мкВТ-часов на квадратный сантиметр.

Создатели батарейки уверены, что их разработка поспособствует дальнейшему развитию технологий на основе чипов для применения в медицине и компенсации ограниченных возможностей человека. В последние годы эта тема особенно на слуху, а проектами по вживлению имплантов в тело занимаются такие крупные инвесторы, как Илон Маск.

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