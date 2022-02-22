В Германии изобрели батарейку не больше крупинки соли

Чудеса немецкой высокотехнологичной инженерии продолжают удивлять мир, и на этот раз «кулибины» из ФРГ создали микроскопический элемент питания. В последующем их достижение может быть направлено на обеспечение энергией датчиков и других мелких приборов, вживленных в человеческий организм.

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Поперечник самой маленькой в мире батарейки составляет менее 1 кв. мм, а это примерно как крупица соли.

Элемент обеспечивает минимальную плотность энергии в размере 100 мкВТ-часов на квадратный сантиметр.