В Германии изобрели батарейку не больше крупинки соли

Чудеса немецкой высокотехнологичной инженерии продолжают удивлять мир, и на этот раз «кулибины» из ФРГ создали микроскопический элемент питания. В последующем их достижение может быть направлено на обеспечение энергией датчиков и других мелких приборов, вживленных в человеческий организм.
Поперечник самой маленькой в мире батарейки составляет менее 1 кв. мм, а это примерно как крупица соли.
Элемент обеспечивает минимальную плотность энергии в размере 100 мкВТ-часов на квадратный сантиметр.
Создатели батарейки уверены, что их разработка поспособствует дальнейшему развитию технологий на основе чипов для применения в медицине и компенсации ограниченных возможностей человека. В последние годы эта тема особенно на слуху, а проектами по вживлению имплантов в тело занимаются такие крупные инвесторы, как Илон Маск.