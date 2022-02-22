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39 минут назад

Раскрыт загадочный механизм работы нейронов

Lenta.ru

Ученые Лихайского университета (США) обнаружили ранее неизвестные механизмы работы нейронов в головном мозге. В статье, опубликованной в журнале eNeuro, исследователи раскрывают, какие именно факторы влияют на возникновение загадочной асимметрии — неравноценности прямой и обратной передачами сигналов между двумя нейронами.

Раскрыт загадочный механизм работы нейронов
Фото:  Shutterstock Shutterstock

Для объяснения асимметрии специалисты использовали многокомпонентные модели нейронов, связанных через дендритные электрические синапсы. Дендритами называют разветвленные отростки нервных клеток, которые получают от аксонов (длинных отростков нейронов — прим. Ленты.ру) или других дендритов. В последнем случае синапсы — контакты между нейронами — являются дендро-дендритическими. От строения дендритных синапсов зависит, сколько сигналов будет получать нервная клетка.

Оказалось, что источниками асимметрии между двумя нейронами является особое расположение синапсов вдоль дендритов, дендритная геометрия, входное сопротивление и направление проводимости. Эти же особенности могут маскировать асимметрию, то есть создавать впечатление, будто двусторонняя связь между нейронами симметрична, когда это не так. Сама асимметрия влияет на две основные функции нейронов — синхронизацию спайков и ритмическую синхронность.

Синхронизацией спайков называют одновременную активацию группы нейронов, по мембране которых проходят волны возбуждения или спайки. Нейроны, которые периодически активируются одновременно, генерируют ритмы, которые играют важную роль в процессе обработки информации, что влияет на память, внимание, пространственное ориентирование и другие когнитивные функции.

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