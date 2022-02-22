Раскрыта технология изготовления средневековых мечей

Отечественные исследователи определили технологию изготовления средневековых мечей викингов, найденных под Смоленском и в Юго-Восточном Приладожье. Работа была проделана учеными из НИТУ «МИСиС», МГУ имени М.В. Ломоносова и Государственного исторического музея, сообщает пресс-служба НИТУ «МИСиС».

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Хорошо известны так называемые франкские мечи Ульфберта, которые относят к высокому средневековью (XI-XIII вв.). В настоящее время известно около 170 таких мечей. Они все объединены тем, что были изготовлены в оружейной мастерской Ульфберт (Ulfberht), о чем свидетельствует клеймо +VLFBERHT+. Сама мастерская могла находиться на территории Рейнской области современной Германии. Мечи Ульфберта характеризуются прочностью, легкостью и гибкостью. Благодаря этому в Средневековье они были очень популярны и даже часто подделывались.

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Российские ученые исследовали мечи X века, найденные в археологическом комплексе Гнездово Смоленской области и в курганах Юго-Восточного Приладожья. Чтобы выяснить, подлинные мечи или нет, ученые провели структурный анализ металла с помощью металлографии. Ранее предполагалось, что мечи Ульфберта состоят из высокоуглеродистой или литой тигельной стали. Однако это оказалось не так. Все образцы мечей содержали шлаковые включения, которые во времена Средневековья было невозможно исключить из-за низких температур печей. Тогда шлак пытались удалять только выбиванием молотком при проковках. Углерод, в свою очередь, в стали появлялся только в результате цементации металла в огне. Ученые также отметили наличие сварных швов, разных по качеству исполнения, и неоднородность структуры мечей.

Что любопытно, на одном из мечей из Приладожских курганов клеймо отличается от обычных. Оно выглядит так: «+VLFBERH+T», причем последняя буква «Т» перевернута вверх ногами. Исследователи связывают такие ошибки с использованием малограмотной рабочей силы.