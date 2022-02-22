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56 минут назад

Microsoft пометит пользователей старых ПК

Lenta.ru

В Windows 11 появится отметка о том, что данное оборудование не поддерживается системой. Об этом сообщает издание The Verge.

Microsoft пометит пользователей старых ПК
Фото: ELLA DON / UnsplashELLA DON / Unsplash

Журналисты обнаружили в одной из тестовых сборок операционной системы предупреждение о том, что данный ПК не соответствует минимальным системным требованиям. Уведомление будет появляться на старых ПК в правом нижнем углу рабочего стола — скрыть его невозможно. Таким образом, Microsoft намерена предупрелить пользователей о том, что актуальная система несовместима с оборудованием.

Microsoft и ранее прибегала к подобному способу уведомлений пользователей. Например, если определенная ОС Windows не была активирована, то в правом нижнем углу появится соответствующий водяной знак. Также в операционной системе будут недоступны некоторые функции — темный режим и настройки персонализации.

Авторы отметили, что новая функция пока появилась только в тестовых версиях системы и до сих пор неизвестно, будет ли она добавлена в окончательные сборки. В материале говорится, что многие потребители успешно пользуются Windows 11 на неподдерживаемых компьютерах и полагают, что требования Microsoft неадекватны.

В начале февраля стало известно, что ОС от Microsoft будет чаще уведомлять пользователей о проблемах совместимости оборудования. Уличающая в использовании несовместимых компонентов опция Windows 11 не повлияет на быстродействие ПК или наличие и отсутствие определенных функций.

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