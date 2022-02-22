Археологи раскрыли секрет строительства пирамид в Океании

Команда археологов из немецкого Университета Киля провела археологическую экспедицию на островном государстве Палау с целью узнать подробности постройки больших курганных холмов, известных как «Пирамиды Палау». Как сообщает Heritage Daily, по результатам раскопок удалось прийти к новым данным о строительстве объектов.
Археологи установили, что строители использовали выветренную вулканическую породу с вкраплениями большого количества керамики, чтобы сформировать основу для курганов, подняв верхние слои в террасы с перегнойной почвой для земледелия.
«В течение многих поколений и с почти невообразимым объемом работы, люди, которые это строили, должны были переместить миллионы тонн почвы. Достижение, которое возможно только в хорошо организованном обществе», — сообщила доктор Аннете Кюлем, глава археологической экспедиции.
Ученые считают, что «Пирамиды Палау» были построены в V веке до нашей эры.