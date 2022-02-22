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1 час назад

Археологи раскрыли секрет строительства древних пирамид в Океании

Газета.Ru

Команда археологов из немецкого Университета Киля провела археологическую экспедицию на островном государстве Палау с целью узнать подробности постройки больших курганных холмов, известных как «Пирамиды Палау». Как сообщает Heritage Daily, по результатам раскопок удалось прийти к новым данным о строительстве объектов.

Археологи раскрыли секрет строительства пирамид в Океании
Фото: Hartl-ReiterHartl-Reiter

Археологи установили, что строители использовали выветренную вулканическую породу с вкраплениями большого количества керамики, чтобы сформировать основу для курганов, подняв верхние слои в террасы с перегнойной почвой для земледелия.

«В течение многих поколений и с почти невообразимым объемом работы, люди, которые это строили, должны были переместить миллионы тонн почвы. Достижение, которое возможно только в хорошо организованном обществе», — сообщила доктор Аннете Кюлем, глава археологической экспедиции.

Ученые считают, что «Пирамиды Палау» были построены в V веке до нашей эры.

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