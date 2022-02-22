Археологи раскрыли секрет строительства пирамид в Океании

«В течение многих поколений и с почти невообразимым объемом работы, люди, которые это строили, должны были переместить миллионы тонн почвы. Достижение, которое возможно только в хорошо организованном обществе», — сообщила доктор Аннете Кюлем, глава археологической экспедиции.