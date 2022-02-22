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1 час назад

У «неандертальских» генов нашли защиту от ВИЧ и COVID-19

Lenta.ruиещё 1

Британские ученые нашли в «неандертальских» видах генов иммунной системы современных людей защиту от ВИЧ, при этом они также уменьшают риск тяжелого течения COVID-19. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences.

У «неандертальских» генов нашли защиту от ВИЧ и COVID-19
Фото: ShutterstockShutterstock

Специалисты проанализировали ДНК более 4000 британцев, а также провели их тщательный медосмотр. Выяснилось, что у потомков неандертальцев на 27 процентов реже встречается вирус иммунодефицита человека. Кроме того, выявили медики, наличие такого генофонда может понижать вероятность тяжелого течения коронавирусной инфекцией.

Исследователи подчеркнули, что устойчивость этих генов к ВИЧ говорит о наличии какой-то другой эпидемии, которая происходила после завершения ледниковой эпохи.

В январе 2022 года специалисты из Университета Южной Австралии обнаружили происхождение гена, который вызывает устойчивость антибиотика у патогенной для человека бактерии Pseudomonas aeruginosa.

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