Березы оказались способны эффективно очищать почву

Исследователи из Института пресноводной экологии и рыболовства им. Лейбница показали, что березы поглощают микропластик через свои корни во время роста. Это хорошая новость, поскольку почвы загрязнены микропластиком во много раз сильнее, чем океаны, считают авторы работы.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Пока мало что известно о том, как микропластик взаимодействует с высшими растениями. Недавние исследования показали, что микропластик попадает в корни сельскохозяйственных растений, таких как пшеница. В рамках передового междисциплинарного проекта берлинской художественной студии Studio Austen исследовательская группа из IGB и Немецкого исследовательского центра геонаук (GFZ) впервые показала, что более долговечные древесные растения поглощают и накапливают микропластик в своих тканях.

Исследователи пометили микропластиковые шарики (5-50 мкм) флуоресцентным красителем и добавили их в почву деревьев. Через пять месяцев они исследовали образцы корней с помощью флуоресцентной и конфокальной лазерной сканирующей микроскопии. Они обнаружили флуоресцентный микропластик в различных участках и слоях корневой системы. Процент корневых секций с частицами микропластика варьировался от 5 до 17 процентов у экспериментальных деревьев.