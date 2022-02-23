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46 минут назад

Березы оказались способны эффективно очищать почву

Ferra.ruиещё 1

Исследователи из Института пресноводной экологии и рыболовства им. Лейбница показали, что березы поглощают микропластик через свои корни во время роста. Это хорошая новость, поскольку почвы загрязнены микропластиком во много раз сильнее, чем океаны, считают авторы работы.

Березы оказались способны эффективно очищать почву
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Пока мало что известно о том, как микропластик взаимодействует с высшими растениями. Недавние исследования показали, что микропластик попадает в корни сельскохозяйственных растений, таких как пшеница. В рамках передового междисциплинарного проекта берлинской художественной студии Studio Austen исследовательская группа из IGB и Немецкого исследовательского центра геонаук (GFZ) впервые показала, что более долговечные древесные растения поглощают и накапливают микропластик в своих тканях.

Исследователи пометили микропластиковые шарики (5-50 мкм) флуоресцентным красителем и добавили их в почву деревьев. Через пять месяцев они исследовали образцы корней с помощью флуоресцентной и конфокальной лазерной сканирующей микроскопии. Они обнаружили флуоресцентный микропластик в различных участках и слоях корневой системы. Процент корневых секций с частицами микропластика варьировался от 5 до 17 процентов у экспериментальных деревьев.

“Скорость поглощения микропластика и влияние на краткосрочное и долгосрочное здоровье деревьев еще предстоит изучить. Но это экспериментальное исследование показывает, что береза имеет реальный потенциал для долгосрочных решений по восстановлению почвы” - сказала Кэт Остин, ведущий автор исследования.

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