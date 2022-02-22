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32 минуты назад

Ученые предположили существование древнего континента - Балканатолии

Газета.Ru

Палеонтологи заявили о существовании в прошлом небольшого континента, который они назвали Балканатолией, так как он охватывал территории современных Балкан и Анатолии.

Ученые предположили существование древнего континента - Балканатолии
Фото: DepositphotosDepositphotos

На Балканатолии могла обитать специфичная фауна, уступившая затем место млекопитающим из Азии, колонизировавшим Европу 34 млн лет назад. Статья об этом опубликована в журнале Earth-Science Reviews.

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В течение миллионов лет в эпоху эоцена (от 55 до 34 млн лет назад) Западная Европа и Восточная Азия представляли собой два отдельных массива суши с очень разными млекопитающими: европейские леса населяла эндемичная фауна, например палеотерии — вымершая группа, отдаленно связанная с современными лошадьми, но больше напоминающая тапиров. В то же время Азия была населена более разнообразной фауной, включающей семейства млекопитающих, обитающих теперь на обоих континентах.

Известно, что около 34 млн лет назад Западная Европа была колонизирована азиатскими видами, что привело к значительному обновлению фауны позвоночных и вымиранию эндемичных млекопитающих. Это событие именуется Великим переломом (Grande Coupure).

Однако окаменелости, найденные на Балканах, указывают на присутствие азиатских млекопитающих в Южной Европе еще задолго до Великого перелома, что, казалось бы, предполагает более ранний приход новых видов на этот континент. Теперь группа французских, американских и турецких палеонтологов и геологов во главе с учеными из Национального центра научных исследований (CNRS) Франции взялась разрешить этот парадокс. Они считают, что на протяжении большей части эоцена регион, соответствующий современным Балканам и Анатолии, был обособленным местом для наземной фауны, которая оставалась довольно однородной, но при этом отличной от фауны Европы и Восточной Азии. В эту экзотическую фауну входили, например, сумчатые южноамериканского происхождения и эмбритоподы — крупные травоядные млекопитающие, напоминающие гиппопотамов и ранее обитавшие в Африке. Этот регион для сохранения эндемиков должен был составлять единый массив суши, отделенный от соседних континентов. Но крупное оледенение, случившееся 34 млн лет назад и приведшее к образованию антарктического ледяного щита и понижению уровня моря, соединило Балканатолию с Западной Европой, что собственно и привело к Великому перелому.

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