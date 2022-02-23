Приложение "Парковки Москвы" стало доступно в Санкт-Петербурге

Приложение "Парковки Москвы" изменило название на "Парковки России" и стало доступно жителям Санкт-Петербурга, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"Теперь в обеих столицах можно пользоваться единым сервисом. Приложение называется "Парковки России". Мы готовы обсуждать его внедрение и с другими регионами. Жители смогут получить проверенное временем и отмеченное наградами IT-решение", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В свою очередь, вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов отметил, что власти стараются сделать жизнь горожан удобнее путем увеличения количества способов оплат парковки.

Приложение можно скачать как на iOS и на Android.