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37 минут назад

В ДНК человека обнаружили вирус времён динозавров

Ferra.ru

В сети появились результаты свежего исследования учёных Оксфордского университета Ариса Кацуракиса и Хосе Габриэля Нино Барреата. Они обнаружили в ДНК человека древний вирус из группы Mavericks, который берёт своё начало ещё в период существования динозавров.

В ДНК человека обнаружили вирус времен динозавров
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Сообщается, что инфекция попала в гены наших предков не менее 105 млн лет назад.

Современные вирусы, как правило, являются ретровирусами, которые активно встраивают ДНК-копии своих РНК-генов в геномы клеток, которые они заражают. От 5% до 10% генома человека состоит из «мусорной ДНК» ретровирусов. Недавно обнаруженные ископаемые вирусы принадлежат к древней группе ДНК-вирусов, известных ученым как Mavericks. Группа учёных

Что интересно, ранее следы древних вирусов также были обнаружены у рыб, амфибий и рептилий. При этом свеженайденный ДНК-вирус является единственным в геноме человека и самая старая неретровирусная вставка в ДНК.

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