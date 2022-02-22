В ДНК человека обнаружили вирус времен динозавров

В сети появились результаты свежего исследования учёных Оксфордского университета Ариса Кацуракиса и Хосе Габриэля Нино Барреата. Они обнаружили в ДНК человека древний вирус из группы Mavericks, который берёт своё начало ещё в период существования динозавров.

Сообщается, что инфекция попала в гены наших предков не менее 105 млн лет назад.

Современные вирусы, как правило, являются ретровирусами, которые активно встраивают ДНК-копии своих РНК-генов в геномы клеток, которые они заражают. От 5% до 10% генома человека состоит из «мусорной ДНК» ретровирусов. Недавно обнаруженные ископаемые вирусы принадлежат к древней группе ДНК-вирусов, известных ученым как Mavericks. Группа учёных