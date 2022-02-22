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1 час назад

Windows 11 оказалась менее популярной, чем неудачная Windows 8.1

Ferra.ru

С момента релиза Windows 11, различные источники говорили об успешности новой ОС. Шутка ли — ещё в декабре 2021 года сама Microsoft заявляла, что доля новинки достигла 8,5%.

Windows 11 оказалась менее популярной, чем неудачная Windows 8.1
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Но, вполне вероятно, что ситуация не столь радужная. По данным специалистов Statcounter, на январь 2022 года доля Windows 11 составила всего 2,6%. Для сравнения, не самая удачная Windows 8.1, которую компания в кратчайшие сроки заменила Windows 10, занимает 2,93%.

На первом же месте, вполне ожидаемо, расположилась «десятка» — на её долю приходится 81,15%. Второе место отошло Windows 7 (11,92%). Что самое интересное, до сих есть даже те, кто продолжает использовать легендарную Windows XP (0,49%).

По мнению специалистов, не самая высокая популярность Windows 11 обусловлена относительно высокими системными требованиями ОС.

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