В Арктике построят комплекс перегрузки сжиженного природного газа

Территорию опережающего социально-экономического развития в Арктике расширят, что позволит создать инфраструктуру для перегрузки сжиженного природного газа. Такое постановление правительства от 10 февраля 2022 года № 141 вступает в силу 22 февраля.

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Согласно документу, в границы территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Столица Арктики» в Мурманской области включен земельный участок, расположенный в посёлке Видяево.

Также в ТОР войдет часть акватории порта Мурманск. На присоединенной территории построят морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа (СПГ). Это позволит создать инфраструктуру для перегрузки СПГ, идущего на экспорт в страны Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.