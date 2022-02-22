В Арктике построят комплекс перегрузки сжиженного природного газа

Территорию опережающего социально-экономического развития в Арктике расширят, что позволит создать инфраструктуру для перегрузки сжиженного природного газа. Такое постановление правительства от 10 февраля 2022 года № 141 вступает в силу 22 февраля.
Согласно документу, в границы территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Столица Арктики» в Мурманской области включен земельный участок, расположенный в посёлке Видяево.
Также в ТОР войдет часть акватории порта Мурманск. На присоединенной территории построят морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа (СПГ). Это позволит создать инфраструктуру для перегрузки СПГ, идущего на экспорт в страны Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Россия занимает четвертое место в мире по объему экспорта сжиженного природного газа — после Катара, Австралии и США. В 2021 году наша страна отправила на экспорт 66,1 миллиона кубометров СПГ. Одними из крупнейших импортеров сжиженного природного газа на планете являются Япония, Китай, Южная Корея, Индия.