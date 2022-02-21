VR-шлем HP Reverb G2 стал еще лучше

VR-гарнитура HP Reverb G2, выпущенная компанией HP Inc. в 2020 году, подарит пользователям еще больше ярких впечатлений за счет сразу нескольких существенных обновлений. Напомним, что устройство оснащено передовой оптической системой и обеспечивает комфортное использование даже при длительных игровых сессиях, а также поддерживает технологию «plug and play» для Windows Mixed Reality и SteamVR. Теперь к этому еще добавлены:

Фото: Hi-Fi.ru Hi-Fi.ru

улучшенная система отслеживания вертикального перемещения;

оптимизация работы с продуктами от AMD;

расширенная настройка для регулировки расстояния между стеклом окуляра и глазом.

Улучшенный захват движений

За последний год технология отслеживания перемещений была усовершенствована, благодаря чему пользователи смогут получить наилучший игровой опыт. В обновленной модели были устранены слепые зоны выше и ниже талии, а диапазон вертикального отслеживания увеличился на 30%, что значительно расширяет возможности трекинга.

Работа над совместимостью

Ранее пользователи могли сталкиваться с нестабильным соединением при подключении устройства к ПК. Проблему удалось устранить благодаря решению, разработанному HP Inc. совместно с AMD. Кабель, улучшающий соединение, совместим со всеми моделями VR-шлема: он входит в комплект поставки всех новых устройств, а также доступен для покупки всем пользователям, которые приобрели HP Reverb G2 ранее.

Функциональный дизайн