Российский телескоп назвали новым «Хабблом»

«"Хаббл" проработал уже более 30 лет и постепенно сходит со сцены. Новый космический телескоп "Джеймс Вебб" начинает работу, но работает в другом диапазон. Фактически, "Спектр УФ", будучи вовремя запущен, станет окном во Вселенную не только для российских ученых для исследования Вселенной в ультрафиолетовом диапазоне, но как бы может занять место Хаббла», — заявил Зеленый в ходе заседания президиума РАН во вторник.