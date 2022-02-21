Ученые выяснили, как «омикрон» вытеснил «дельту»

Невролог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Юлия Евсютина ранее заявила, что коронавирус может вызывать сердечно-сосудистые заболевания, которые могут вызвать нарушение мозгового кровообращения. По её словам, признаками нарушения работы мозга являются головные боли, головокружение, слабость, шум в ушах. При этом наблюдаются проблемы с памятью, а также концентрацией внимания и остротой зрения.