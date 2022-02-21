Ученые выяснили, как «омикрон» вытеснил «дельту»

Пресс-служба Объединённого института высоких температур (ОИВТ) РАН заявила, что учёные ОИВТ и Института общей физики РАН создали математическую модель распространения вируса, соответствующие одновременному существованию вариантов коронавируса «омикрон» и «дельта», и показали, как один вытесняет другой. В рамках новой модели учитывалось влияние вакцинации, а также карантинных мер, сообщает РИА Новости.
Исследование показало, как именно распространение вируса «омикрон» ускоряет исчезновение вируса «дельта» из охваченной эпидемией популяции, — сказано в пресс-релизе.
По словам специалистов, новая модель показывает, как появление более контагиозного штамма сокращает время циркуляции менее контагиозного, уменьшает максимально возможное число заболеваний, вызванных последним, и ускоряет течение всего эпидемического процесса.