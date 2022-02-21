В WhatsApp обновят дизайн голосовых вызовов

В бета-версии мессенджера WhatsApp обновили интерфейс голосовых звонков, сообщает портал WABetaInfo.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что редизайн коснулся одиночных и групповых голосовых вызовов. Отличительная особенность нового интерфейса заключается в том, что рядом с пользователями появится звуковая дорожка, отображающая их речь. Из прочего также появится возможность выбора обоев в интерфейсе «звонилки», смена которых на данный момент недоступна даже для бета-тестеров.

Попробовать новую версию уже могут некоторые пользователи программы бета-тестирования на iOS, и в скором времени такая возможность появится в бета-версии на Android. О сроках развертывания редизайна для всех пользователей не сообщается.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что в мессенджере WhatsApp появилась функция прослушивания голосовых сообщений вне чатов, в которых они были получены.