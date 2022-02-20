Названы последствия коронавируса для репродуктивной функции человека

В числе последствий коронавируса может быть нарушение репродуктивной функции как женщин, так и у мужчин. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на главного врача клиники «Твой доктор», терапевта Татьяну Романенко.

«Может страдать гормональный фон. Описаны случаи, когда после COVID манифестируют сахарный диабет, у женщин возникает климакс, а у мужчин тоже может страдать репродуктивная функция. После любого заболевания снижается уровень половых гормонов. Это может быть кратковременно», - заявила Татьяна Романенко.

По ее словам, при заражении также наблюдается поражение вегетативной нервной системы.

«У кого-то — это астения, вялость, слабость, низкое давление, невозможность сосредоточиться. А у кого-то наоборот — на первый план выходит симпатоадреналовое действие. Начинает преобладать симпатика, тогда будет сердцебиение, приливы и чувство жара», - сказала Романенко.

В свою очередь, врач-терапевт Андрей Звонков не исключает, что COVID-19 в состоянии приблизить климакс. По его мнению, коронавирус «вытаскивает» все вяло текущие патологические процессы в организме и показывает то, что должно было «проявиться через год-два».