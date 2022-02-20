Китайские палеонтологи обнаружили окаменелости необычных птиц

В северо-западной части Китая палеонтологи нашли окаменелости необычного вида древних птиц. У них был зубастый клюв с ранее не встречавшейся особенностью: его нижняя половина могла двигаться из стороны в сторону. Описание находки опубликовал Journal of Systematics and Evolution.

Фото: EPA-EFE/FELIPE TRUEBA EPA-EFE/FELIPE TRUEBA

"Мы предполагаем, что подвижная часть нижней челюсти этим птицам была нужна, чтобы захватывать пищу или щупать добычу", – рассказал один из авторов статьи, куратор Музея Филдса в Чикаго (США) Цзинмай О'Коннор.

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За последние 20 лет представления о том, как выглядели динозавры и первые птицы и как проходила их эволюция, радикально изменились. Теперь ученые считают, что почти у всех динозавров было оперение, многие из них высиживали яйца и ухаживали за потомством. На роль "потерянного звена" эволюции сейчас претендует сразу несколько видов древних протоптиц, таких как Gansus yumenensis и Confuciusornis sanctus.

Во время раскопок на северо-западе Китая, на местонахождении Чанма, О'Коннор и его коллеги нашли окаменелости еще двух птиц мезозоя. Здесь залегают породы, сформировавшиеся в начале мелового периода, примерно 125-113 млн лет назад. Именно в таких породах ученые нашли первые окаменелости Gansus yumenensis и других видов первоптиц.

Птица с подвижным клювом

Недавно ученые нашли в этом регионе пласт пород с отпечатками костей нескольких сотен древних птиц. Большинство из них относилось к виду Gansus yumenensis или его ближайших родственников, однако были там и следы ранее неизвестных видов, которых ученые назвали Meemannavis ductrix и Brevidentavis zhangi.

Meemannavis ductrix был похож на Gansus yumenensis и современных птиц. Его назвали в честь Чжан Мимань – первой женщины, возглавившей пекинский Институт палеоантропологии и палеонтологии беспозвоночных. Второй вид отличала причудливая анатомия клюва и челюстей, не характерная для всех других птиц мелового периода.

Как выяснили палеонтологи, у Brevidentavis zhangi был необычно короткий зубастый клюв. Палеонтологи считают, что его нижней частью птица могла двигать из стороны в сторону. Этот вывод основан на том, что что нижняя челюсть этих птиц была оснащена так называемой предзубной костью, аналоги которой позволяли некоторым птицетазовым динозаврам двигать роговым клювом в стороны при пережевывании пищи.