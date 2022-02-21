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51 минуту назад

Сбой произошел в работе "Яндекса"

Москва24иещё 3

Пользователи фиксируют сбои в работе компании "Яндекс". Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, занимающегося отслеживанием работы популярных интернет-ресурсов.

Сбой произошел в работе "Яндекса"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По состоянию на 09:32 сервисом было зафиксировано 1 393 отчета о сбоях. 81% пользователей жаловались на неполадки в работе сайта. Еще 12% сообщили о проблемах с авторизацией, а 7% опрошенных отметили неисправности в работе поиска.

В основном с проблемами столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга.

В "Яндексе" прокомментировали ситуацию, отметив, что у ряда пользователей возникают трудности при работе с почтой.

"Наши специалисты уже работают над устранением сложностей", – цитирует пресс-службу компании ТАСС.

Ранее сбой был зафиксирован в работе онлайн-видеохостинга YouTube. На неполадки жаловались пользователи из США. Большинство опрошенных испытали сложности с просмотром видео. О такой проблеме заявили 58% респондентов.

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