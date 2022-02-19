В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
58 минут назад

Ученые обнаружили необычную пару коричневых карликов

Ferra.ru

Астрономы обнаружили пару коричневых карликов, которые находятся друг от друга намного дальше, чем другие двойные системы такого типа, обнаруженные до сих пор.

Ученые обнаружили необычную пару коричневых карликов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Коричневые карлики это что-то среднее между звездами и планетами. Порой они могут образовывать двойные системы, которые вместе блуждают в межзвездном пространстве. Однако, учитывая их небольшую массу, размеры и гравитационное влияние, такие пары обычно находятся ближе друг к другу, чем системы двойных звезд.

Эмма Софтич, студентка университета штата Аризона, заявила, что из-за маленького гравитационного влияния друг на друга, эта пара коричневых карликов, скорее всего, со временем разъединится, что делает эту находку исключительной. Система обозначена как CWISE J014611.20-050850.0AB, два коричневых карлика находятся на расстоянии 12 млрд километров друг от друга, что примерно в три раза больше расстояния между Плутоном и Солнцем или в 129 раз больше расстояния между Землей и Солнцем.

Бинарная система находится на расстоянии около 130,4 световых лет от Земли.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители