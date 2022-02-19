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31 минуту назад

WhatsApp начнёт показывать в чате содержимое фото и видео, отправленных без сжатия

Ferra.ru

Разработчики мессенджера WhatsApp сообщили о бета-тестировании новой функции — возможности увидеть непосредственно в чате содержимое фото и видео, отправленных без сжатия.

В WhatsApp началось тестирование новой функции
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Такое обновление необходимо для того, чтобы обезопасить пользователей от мошенников, которые под видом фото могут отправить исполняемый зловредный файл со всеми вытекающими последствиями.

Уязвимость заключается в том, что в WhatsApp сжимается исходное качество фото и видео, к тому же в процессе передачи контента происходит несколько трансформаций байтов от одного узла к другому, что в итоге приводит к их искажению.

Чтобы обойти такое ограничение, используют другой протокол передачи данных, в результате чего может сложиться вышеописанная ситуация, опасная для пользователя.

Отмечается, что выход новой функции предпросмотра для широкой аудитории не заставит себя долго ждать.

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