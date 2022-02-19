Маск на наши головы: Земле угрожают группировки спутников

Тысячи искусственных космических объектов обрушатся на планету — вся надежда на ПВО.

Фото: Reuters Reuters

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Тут бы посмеяться, но в свете последних событий как-то не хочется: в пуэрториканском небе восторженные местные жители наблюдали потрясающий по красоте метеоритный дождь. Чёрное небо прочерчивали огненные шары, оставляя за собой сияющие длинные шлейфы. Вот только к Земле, сгорая в атмосфере, летели не гости из дальнего космоса, а десятки спутников Илона Маска.

Речь об аппаратах Starlink, тех, которые SpaceX уже благополучно «похоронил». Напомним, почти сразу после запуска масковские спутники попали в мощный геомагнитный шторм и сломались.

От такого не застрахован никто. Но, в конкретном случае, речь идёт о массовой поломке космических аппаратов. Ведь компания Илона Маска заявляла о 40 повреждённых спутниках, ставших космическим мусором. Но до сих пор нет точной информации, сколько именно из них начали падать на нашу планету, и достигли ли их обломки поверхности Земли.

Хотя SpaceX заверяет, что фрагменты спутников должны были полностью сгореть в атмосфере, мы понимаем, что между расчётами и реальностью есть большая разница. Тем более, что прецеденты были. Всего пару лет назад жители американских штатов Вашингтон и Орегон с таким же восторгом, как и пуэрториканцы, наблюдали явление, очень похожее на метеоритный дождь. Вот только к Земле неслись обломки второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 SpaceX. Ракета успешно вывела на орбиту партию спутников Starlink, но вот свести вторую ступень с орбиты по команде с Земли не удалось: она проболталась вокруг Земли более трех недель и самостоятельно вернулась в атмосферу над Сиэтлом. А в этом мегаполисе проживает, на минуточку, 750000 человек. Короче, сгорели не все обломки: несколько крупных частей ракеты рухнули вне городской черты и ущерба не нанесли. В тот раз обошлось, но не факт, что так будет везти всегда. Тем более, что рукотворных космических объектов становится всё больше. Только спутников, запущенных компанией Илона Маска, на околоземной орбите около двух тысяч. А ведь в космической гонке участвуют ещё Россия, Китай, Индия. И запускают в космос всё новые и новые механизмы, которые со временем ломаются, сходят с орбиты и падают нам на головы.

Спутники - это лишь инструменты, объясняет эксперт Василий Петров.

- Концепция суперогромных спутниковых группировок - одна из работающих концепций построения, в данном случае – космической связи. Однозначного мнения в отрасли о целесообразности использования группировок спутников нет. С одной стороны, специалисты смотрят на это дело настороженно. Цифры действительно пугают. Ведь вероятность повстречаться с таким спутником всё увеличивается. Пассивных объектов космического мусора средних крупных габаритов, таких как куски ракет, спутников уже десятки тысяч. А мелких, с теннисный мяч и меньше – до сотен тысяч. Мы даже не можем наблюдать весь объём космического мусора!

С другой стороны, массовый выход спутников из строя произошёл из-за неудачного стечения обстоятельств. Маску очень не повезло. Время запуска совпало с геомагнитной бурей. Она была не очень-то и серьёзной, но привела к значительному нагреву атмосферы, что увеличило её плотность как раз на тех высотах, на которых была опорная орбита аппаратов Starlink. И команда управления просто не успела их поднять. Угрозы для людей, для планеты эти спутники не представляли. Так что тут можно говорить только об экономических потерях конкретной коммерческой компании.

«СП»: - А что же космическое пространство, оно так и будет постепенно превращаться в свалку?

- Я не могу однозначно сказать, плохо или хорошо, что используются большие группировки спутников. Скорее, к этому нужно относиться как к данности. Как к некой объективной тенденции развития космоса. Часть функций будет выполняться широко специализированными надежными дорогостоящими аппаратами, которых будет мало. А часть – спутниковыми группировками. От этого мы никуда не денемся. Что касается проблемы космического мусора, то уже не первый год власти и регулирующие органы разных стран этим серьёзно занимаются. Вот только решается эта проблема своеобразно. Это как приходит пациент к врачу с болью в руке, ему прописывают порошок. Но поскольку он имеет побочный эффект – расстройство желудка – в порошок намешивают средство от поноса. Но это средство, в свою очередь, вызывает сыпь, и в него добавляют еще и компонент от сыпи. Примерно так, скорее всего, будет развиваться и космическая экономика.

Впрочем, эксперт считает, что раз появилась угроза от космического мусора – её будут решать. Будут создаваться системы околоземных космических мусорщиков, которые начнут очищать орбиту от обломков, усиливаться меры регулирования и контроля, чтобы орбиту не загаживать. Вероятно, через годы пойдёт тенденция схлопывания спутниковых группировок и развитие универсальных космических аппаратов. Это всё зависит от космической экономики – какими инструментами выгоднее решать поставленные задачи. А сейчас нам что делать? В касках ходить, ожидая, что на голову в любой момент может рухнуть какая-нибудь рукотворная дрянь?

- Наши системы ПВО способны предотвратить подобную угрозу, - успокаивает военный эксперт Алексей Леонков.